При стрельбе на западе Мексики погибли не менее пяти человек

Неизвестные открыли огонь по продавцам на авторынке в городе Уруапан в штате Мичоакан на западе Мексики.

Как пишет издание El Universal, жертвами обстрела стали как минимум пять человек. Злоумышленники скрылись с места преступления, задержать их по горячим следам не удалось. Ведется расследование обстоятельств произошедшего.

Предположительно, ответственным за нападение является одно из местных преступных сообществ.

С января по сентябрь 2019 года жертвами насилия в Мексике стали почти 26 тысяч человек, отмечает ТАСС; в начале осени президент Андрес Мануэль Лопес Обрадор назвал повышение уровня безопасности в Мексике приоритетной задачей.

Ранее Sobesednik.ru писал о том, что в мексиканском Лас-Маргаритас задержаны около трех десятков человек, которые привязали к машине и протащили по улицам мэра города Хорхе Луиса Эскадона за то, что он не выполнил свое обещание по строительству дорог, данное в ходе предвыборной кампании.