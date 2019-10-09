В Мексике протащили по асфальту мэра из-за невыполненных предвыборных обещаний

В мексиканском городе Лас-Маргаритас задержаны около трех десятков человек, которые устроили насилие над мэром Хорхе Луиса Эскадона, сообщает телеканал TV Azteca. Нападавшие обвиняли чиновника в невыполнении предвыборных обещаний.

Сообщается, что Хорхе Луиса Эскадона вытащили из здания мэрии, привязали к машине и протащили по городу.

Полицейским удалось отбить мэра у нападавших. Также правоохранители противостояли местным жителям в попытках разгромить мэрию. Прокуратура заявила, что сейчас арестованы 11 человек, подозреваемых в нападении.

Medialeaks сообщает, что в городе Лас-Маргаритас проживает около 20 тысяч человек, в основном фермеры. Недовольство граждан вызывало то, что мэр не выполнил свое обещание по строительству дорог на местности, данное еще в предвыборную кампанию. Мэр отказывался выходить на встречу с жителями города, поэтому они решили силой вывести его из здания городской администрации и заставить испытать на себе качество городского асфальтового полотна.