Близкие погибших на танкере в Приморье получат компенсации до 10 ноября

Семьям погибших на танкере «Залив Америка», где предположительно произошел взрыв газа, выплатят по миллиону рублей.

Об этом сообщается на сайте компании «Наяда», которой принадлежит судно.

«Компания-судовладелец выплатит семьям погибших по 1 000 000 рублей до 10 ноября 2019 года и возьмет на себя все расходы по организации погребения своих моряков», — говорится в сообщении.

Уточняется, что жизни членов экипажа были застрахованы на сумму 300 тысяч рублей. Ответственность судовладельца ответственность судовладельца застрахована 30 тысяч долларов за каждого моряка.

В компании отметили, что на момент аварии никаких ремонтных работ на судне не производилось. Танкер был отремонтирован в мае текущего года.

ЧП на танкере «Залив Америка» произошло 2 ноября, возле Находки, недалеко от мыса Астафьева. Были найдены тела двух человек, еще один пока числится пропавшим.

Сообщалось, что пожара и разлива нефтепродуктов в море не было.

По факту аварии возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 263 УК РФ («Нарушение правил безопасности эксплуатации и движения морского транспорта, повлекшее смерть двух и более лиц»).