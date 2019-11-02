По факту гибели людей при аварии на танкере в Приморье возбудили уголовное дело

Три человека погибли в результате взрыва газа на нефтеналивном танкере «Залив Америка» в порту Находки.

Всего на борту судна находились девять человек, передает ТАСС. К танкеру направлены два портовых буксира. О пожаре информации не поступало.

Как уточнили в пресс-службе Федерального агентства морского и речного транспорта, на судне повреждены якорные устройства и кабель-трассы.

Предположительно, ЧП произошло в результате взрыва газовоздушной смеси.

Нефтеналивной танкер «Залив Америка», спущенный на воду в 1989 году, принадлежит ООО «Наяда». В компании заявили, что на момент взрыва на судне не было груза, разлива нефтепродуктов не произошло.

Дальневосточная транспортная прокуратура ведет проверку по факту произошедшего.

Следственный комитет возбудил уголовное дело по части 3 статьи 263 УК РФ («Нарушение правил безопасности эксплуатации и движения морского транспорта, повлекшее смерть двух и более лиц»).