СК назвал вероятной причиной гибели людей на руднике "Таймырский" отравление

Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту гибели троих человек на руднике «Таймырский» в Красноярском крае.

«Следственными органами Следственного комитета России по Красноярскому краю и Республике Хакасия возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 216 УК РФ ("Нарушение правил безопасности при ведении горных работ, повлекшее по неосторожности смерть трех лиц")», – говорится в сообщении на сайте ведомства.

Согласно версии СК, причиной гибели людей стало отравление неустановленным веществом. В рамках расследования назначены три судмедэкспертизы.

Накануне, 22 октября, компания «Норникель» сообщила о происшествии на принадлежащем ей руднике «Таймырский», в результате которого погибли трое. В ходе работ два сотрудника компании спустились в горную вентиляционную выработку транспортного заезда на глубину 1 345 метров и не вернулись. На их поиски отправился третий работник. После того, как он также перестал выходить на связь, на поиски мужчин отправилась группа, которая обнаружила тела всех троих.

Компания проводит внутреннее расследование, рудник продолжает работу в штатном режиме.