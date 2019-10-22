На руднике "Таймырский" погибли трое сотрудников компании "Норникель"

Компания «Норникель» сообщила о происшествии на руднике «Таймырский», повлекшем гибель трех сотрудников.

Губернатор Красноярского края Анатолий Цыкалов подтвердил ТАСС информацию о гибели трех сотрудников, отметив, что пострадавших нет, в то время как в сообщении компании пострадавшие упоминаются. «В ходе работы главный механик и главный специалист отошли и не возвратились, за ними пошел на поиск мастер и тоже пропал. После этого нашли всех троих», — говорит Цыкалов. Он также отметил, что при них были найдены не вскрытыми средства индивидуальной защиты «Самоспасатель». По его данным, нарушений в работе рудника не было.

Компания проводит внутреннее расследование, также там сообщают о создании специальной комиссии, которая должна выяснить обстоятельства инцидента. К расследованию подключены сотрудники Ростехнадзора. На настоящий момент рудник продолжает работу в штатном режиме.

Телеканал «Дождь» со ссылкой на телеграм-канал «112» сообщает, что сотрудники отравились газом. Эта информация пока не подтверждается официально.