Хореографу, пострадавшей в ДТП, предлагают 13% стоимости лечения за примирение

В Екатеринбурге 28-летняя хореограф Ирина Сайко заявила, что родители предполагаемого виновника ДТП, в котором она серьезно пострадала, уговаривают ее взять с них 50 тысяч рублей и заключить мировое соглашение. Историю Ирины рассказал портал E1.ru.

Инцидент произошел в апреле. Водитель, которому на тот момент было 17 лет, наехал на Ирину на родительской «Ладе Приоре», в результате чего девушка получила открытый перелом ноги. Молодой человек попытался скрыться с места происшествия, но свидетели преградили ему путь и отняли ключ зажигания.

В общей сложности во время лечения, помимо использованных средств ОМС, Ирина и ее родственники, согласно чекам, потратили на восстановление 390 тысяч рублей. Возмещение этих средств стало бы основанием для заключения мирового соглашения с семейством виновника ДТП — пострадавшая даже не просила возместить ей моральный вред. Но родственники предложили ей 50 тысяч рублей и пригрозили, что бо́льшую сумму через суд она получить не сможет, так как они «не последние люди в Екатеринбурге».

В личных беседах сторона обвиняемых отказывается признавать вину и возмещать ущерб, сетует сторона Сайко. На претензии о том, что пострадавшая больше не сможет работать по своей профессии, они якобы отвечают ей: «Значит, судьба такая».

Уголовное дело возбуждено по статье о нарушении правил дорожного движения, повлекшем по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью. Юрист пострадавшей Максим Чернов намерен добиться переквалификации статьи в связи с попыткой подозреваемого скрыться с места ДТП.

За пять месяцев после происшествия правоохранители лишь допросили водителя и саму Ирину. Других подвижек в деле не было, сообщает уральское СМИ.