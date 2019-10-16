Якутского депутата оштрафовали на 30 тысяч за избиение полицейского лопатой

В Якутии оштрафовали на 30 тысяч рублей и отстранили от должности депутата наслежного совета (совета сельского поселения), который, будучи в пьяном виде, избил лопатой сотрудника полиции. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на прокуратуру республики Саха.

Инцидент произошел 22 июня во время проведения в одном из сел национального праздника «Ысыах». Полицейский заметил, что депутат толкает свою гражданскую супругу, и обратился с требованием прекратить насильственные действия. Чиновник попытался скрыться с места происшествия, но правоохранитель нагнал его. Мужчина решил обороняться с помощью лопаты. Депутат схватил лопату и нанес сотруднику полиции несколько ударов. Позже у полицейского зафиксировали ушибы и ссадины.

Подсудимый был признан виновным по статье о применении насилия, не опасного для жизни или здоровья, в отношении представителя власти в связи с исполнением им своих должностных обязанностей.