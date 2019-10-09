Под Томском ограбили лагерь для воспитанников детских домов

В Томской области неизвестные расхитили по частям лагерь, в котором отдыхают сироты и дети из малообеспеченных семей.

Лагерь для детей, находящихся в сложной жизненной ситуации, расположен в деревне Малое Протопопово Томской области, передает «Интерфакс». По словам организатора лагеря Виктора Сиротина, злоумышленники разобрали, распилили и увезли по частям объекты инфраструктуры организации. «Столовая, кухня, баня и туалеты уничтожены, ущерб оцениваем в 300 тысяч рублей», – рассказал Сиротин. Он добавил, что местные жители видели автомобиль «Газель», выезжавший с территории лагеря.

Этим летом лагерь смогли посетить 40 несовершеннолетних. Деньги на отдых детей поступают от грантов и спонсоров. Второй такой же лагерь находится в Хакасии.

В связи с кражей руководство учреждения обратилось в полицию, которая начала проверку. На сайте УВМД России по Томской области уточняется, что хищение было совершено в период с 4 по 6 октября.