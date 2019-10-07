В Стерлитамаке несогласие с фейсконтролем вылилось в побои в травмпункте

В ночь с 5 на 6 октября в Стерлитамаке группа граждан из семи-восьми человек ворвалась в травмпункт и избила двух человек, которые поступили туда после инцидента в ночном клубе «Большой», сообщает «Независимая уральская газета» со ссылкой на паблик «Омбудсмен полиции».

Во время драки сотрудница медучреждения успела спрятать одного из пострадавших в операционную, но нападавшие сломали дверь и продолжили избиение. В драке пострадали медики.

По словам свидетелей, в числе зачинщиков драки присутствовали сотрудники правоохранительных органов. «Нападавшие были настолько уверены в своей безнаказанности, что не стеснялись медперсонала, посетителей и даже видеокамеры учреждения. На данный момент известно, что полицейские всячески пытаются замести следы, происходит давление на смену медперсонала учреждения», – цитирует «Медиакорсеть» местного жителя.

В день, когда произошло избиение, отмечался День сотрудников уголовного розыска. Согласно изложению «Независимой уральской газеты», конфликт завязался в ночном клубе, когда гости заведения оказались недовольны тем, что не прошли фейсконтроль. В результате конфликта сотрудникам клуба пришлось использовать травматическое оружие.

В пресс-службе УМВД по Башкортостану сообщается о проведении служебной проверки, передает «Интерфакс». Также источники агентства сообщает, что присутствовавший в истории полицейский на самом деле вмешался, чтобы разнять драку между гостями и охраной клуба, но в драке в травмпункте он якобы не участвовал.