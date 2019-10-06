Шестеро пострадали при опрокидывании микроавтобуса с пассажирами в Якутии

Несколько человек были госпитализированы в результате аварии с направлявшимся из Благовещенска в Якутск микроавтобусом.

Как пишет «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу регионального управления ГИБДД МВД, инцидент произошел в Алданском районе на 930 километре федеральной автодороги «Лена» в Якутии.

Водитель микроавтобуса Toyota Hiace не справился с управлением, в результате чего транспортное средство с 11 пассажирами съехало в кювет и опрокинулось.

Травмы получили шесть человек, среди них – трое граждан Китая. Пострадавших доставили в больницу.

В ГИБДД сообщили, что на момент аварии шел снег, из-за чего на дороге сформировался снежный накат.

Отмечается, что водитель транспортного средства был трезв, все его документы в порядке.