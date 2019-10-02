В Башкирии госпитализировали священника, подстреленного пенсионером в лесу

Башкирский охотник выстрелил из ружья в священника из Оренбургской области, приняв его за медведя.

Как передает «Интерфакс», инцидент произошел в башкирском лесу, когда местный пожилой охотник услышал шорох в кустах и, решив, что имеет дело с медведем, выстрелил из ружья. При этом пострадавшим оказался священник из Оренбургской области, так и не сумевший объяснить, зачем он находился в кустах.

После инцидента священнослужитель с ранением в ногу был госпитализирован. В свою очередь, охотник признал вину, в то же время продемонстрировав сотрудникам МВД имеющееся у него разрешение на оружие.

В настоящее время башкирская полиция проводит проверку по факту инцидента. Процессуальное решение будет принято после судебно-медицинской экспертизы.