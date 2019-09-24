Костромские "экстрасенсы" заставили пенсионерку оплатить комиссию в полмиллиона

В Костроме разыскиваются мошенники, которые под видом оказания магических услуг выманили у пенсионерки 800 тысяч рублей.

Как сообщает пресс-служба УМВД по Костромской области, пожилая женщина, поверив рекламному ролику на телевидении, позвонила так называемым экстрасенсам и рассказала о проблемах с наркозависимым сыном. Аферисты объявили пенсионерке, что ей нужно срочно почистить карму, и пообещали дистанционное лечение, а также снятие порчи.

В течение месяца женщина оплачивала «магические» сеансы. В общей сложности она перевела мошенникам 300 тысяч рублей. Кроме того, псевдоэкстрасенсы предложили пострадавшей компенсацию за неверно проделанные магические процедуры, для чего ей было якобы необходимо оплатить комиссию и ряд пошлин. На это она потратила еще 500 тысяч рублей.

Полиция возбудила уголовное дело по ч. 3 ст. 159 УК РФ («мошенничество, совершенное в крупном размере»).