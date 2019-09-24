В РПЦ предупредили о мошенниках, требующих денег от имени патриарха

Московская епархия рассказала о появлении аферистов, рассылающих в монастыри письма с просьбой о пожертвовании.

Как сообщает пресс-служба патриархии, в письмах, написанных якобы патриархом Кириллом, содержится просьба перечислить деньги на лечение архиереев или реставрацию храмов и монастырей.

В связи с этим епархиальным архиереям рекомендовали срочно информировать подведомственные им монастыри и церкви о новом виде мошенничества, а в случае получения таких писем — сообщать об этом в Москву. Соответствующие инструкции в регионы разослал управляющий делами Московской патриархии митрополит Тверской и Кашинский Савва.