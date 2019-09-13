Появились новые подробности убийства чеченца в Берлине

По информации немецких спецслужб, человек, задержанный после убийства чеченского беженца в Берлине, до этого так целенаправленно передвигался по Европе, «как будто у него были точные инструкции», сообщает InoPressa со ссылкой на германское издание Süddeutsche Zeitung.

По информации издания, убийца, при котором был найден паспорт на имя Вадима Андреевича Соколова, родившегося в 1970 году в сибирском Иркутске, после прибытия в аэропорт Парижа на некоторое время поехал в Варшаву, забронировав номер в отеле до 20 августа. Как он сообщил следователям до того, как отказался давать показания, после преступления он также собирался поехать в Варшаву.

При этом немецкие спецслужбы выяснили, что в реальности никакого Вадима Соколова, соответствующего данным паспорта, не существует. Следствие проверяет информацию, что этот человек ранее уже сидел в российской тюрьме по обвинению в заказном убийстве, а также информацию иностранной спецслужбы о настоящем имени подозреваемого.

Ранее Sobesednik.ru уже сообщал об убийстве беженца из Чечни в столице Германии, которое произошло 23 августа.