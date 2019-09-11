В Армении скончался сержант-контрактник российской армии

Стало известно о смерти военнослужащего 102-й российской базы Александра Бабушкина в армянском городе Гюмри, об этом сообщает ТАСС.

Как передает агентство, источником информации стала пресс-служба следственного комитета Армении, в которой их корреспонденту рассказали, что 23-летний военнослужащий был обнаружен с порезами на теле.

Эту версию произошедшего подтверждает также местное издание Shamshyan.com, которое сообщает, что тело было найдено в одном из многоквартирных домов в районе Муш после анонимного звонка в скорую. По словам фотокорреспондента Гагика Шамшяна, на место прибыла полиция и следователи, а коронер (следователь/эксперт по делам об убийствах) после внешнего осмотра обнаружил порезы на лице, правой руке и правой ноге.

По данным Shamshyan.com, погибший служил контрактником в звании сержанта.

Тем временем Sputnik Армения сообщает, что юноша скончался в скорой вследствие ранее имевшегося заболевания, что ему стало плохо в присутствии сослуживцев и что «криминального подтекста не просматривается». Кроме этого, издание со ссылкой на прокурора Ширакской области Карена Габриеляна заявляет, что уголовное дело заведено не было.