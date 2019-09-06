СК возбудил уголовное дело в связи с крушением 5-этажного здания в Подмосковье

Областное управление Следственного комитета возбудило уголовное дело в связи с гибелью людей в результате крушения пятиэтажного здания бывшего пионерлагеря в Подмосковье, сообщает «Интерфакс».

Одна из частей здания бывшего пионерлагеря «Дружба» рухнула 5 сентября в поселке Новая Шурма в Сергиевом Посаде. В это время строители вели демонтажные работы.

Дело возбуждено по статье о нарушении правил безопасности на стройке, повлекшем по неосторожности гибель двух и более человек. Ранее в региональном главке МЧС сообщали, что под завалами может находиться трое рабочих.

«РИА Новости» сообщили, что обнаружены места, где расположены тела погибших рабочих. К работе на объекте привлечены 47 единиц техники и 157 человек.