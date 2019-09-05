До четырех человек остаются под завалами в рухнувшем здании лагеря под Москвой

В поселке Новая Шурма в Сергиевом Посаде обрушилось пятиэтажное здание бывшего пионерского лагеря.

Как сообщается на сайте ГУ МЧС по Московской области, инцидент произошел в четверг, 5 сентября, при разборке здания лагеря рабочими.

Отмечается, что к устранению последствий обрушения привлечены 36 человек и 12 единиц техники. По данным спасателей, в результате ЧП есть пострадавшие.

Кроме того, агентство городских новостей «Москва» со ссылкой на пресс-службу областного МЧС сообщает, что под завалами могут находиться до четырех человек.