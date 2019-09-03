В Шереметьево при буксировке столкнулись два самолета

Во время буксировки в аэропорту Шереметьево на взлетной полосе столкнулись два лайнера авиакомпаний «Аэрофлот» и Royal Flight. Последний был пустым, а самолет «Аэрофлота» направлялся в Пекин.

Суда зацепились крыльями и получили незначительные повреждения. 229 пассажиров авиалайнера высадили из салона и готовят для них резервный борт.

«Там было легкое соприкосновение крыльями. Водитель буксирующего устройства не смог соблюсти дистанцию», — сообщают личные источники РБК в аэропорту.

В Royal Flight заявили, что будет создана комиссия для расследования этой ситуации.