До 12 рабочих остаются под завалами дома после обрушения стены в Новосибирске

Стена на площади 350 квадратных метров обрушилась на новосибирских рабочих во время реконструкции здания.

Как передает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу главного управления МЧС по Новосибирской области, инцидент произошел утром в среду, 28 августа, в ходе реконструкции здания на Ударной улице Новосибирска.

Отмечается, что из-под завалов удалось спасти одного рабочего. «У него множественные травмы. Однако он жив», — рассказал собеседник агентства.

По данным спасателей, площадь обрушения составляет порядка 350 квадратных метров. Под рухнувшими перекрытиями все еще могут находиться до 12 рабочих.

Реконструируемое здание, где произошло обрушение, принадлежит региональному филиалу «Сибирской генерирующей компании» (СГК, входит в СУЭК), сообщает «Интерфакс». Оно, предположительно, было построено около 1970 года.