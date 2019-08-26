На северо-западе Москвы больной шизофренией напал на сотрудника супермаркета

Мужчина, состоящий на учете в психоневрологическом диспансере, напал с ножом на сотрудника московского супермаркета.

Как передает РЕН ТВ, инцидент произошел в районе Северное Тушино, в одном из супермаркетов сети «Дикси». Один из посетителей магазина, зайдя в магазин и не говоря ни слова, ударил ножом администратора.

Прибывший наряд полиции задержал нападавшего. Выяснилось, что он состоит на учете в психоневрологическом диспансере. Ему был поставлен диагноз «острая шизофрения».

Сообщается, что пострадавший госпитализирован. Нападавший мужчина также помещен в медицинское учреждение.