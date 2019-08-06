Под Ачинском прекратились взрывы снарядов, из-за которых пострадали 12 человек

Мэрия города Ачинск в Красноярском крае сообщила о прекращении взрывов боеприпасов на военном складе.

Напомним, о том, что в Красноярском крае проводится эвакуации нескольких деревень из-за пожара, спровоцировавшего серию взрывов на складе по утилизации военных снарядов, стало известно днем в понедельник, 5 августа.

К настоящему моменту, как передает РИА «Новости» со сылкой на власти Ачинска, звуки взрывов на складе прекратились.

При этом воздушное пространство в радиусе 30 километров и проезд для грузовиков по федеральной трассе «Сибирь» остаются закрыты.

Кроме того, продолжается эвакуация жителей близлежащих деревень: к утру вторника эвакуировано почти четыре тысячи человек. Для них развернуты пункты временного размещения в Ачинске, Назарово и окрестных поселках.

ТАСС подчеркивает, что число пострадавших в результате взрывов достигло 12 человек.

«К нам доставили двенадцатого пострадавшего, он в сознании, сейчас проходит обследование, по результатам которого будет принято решение — нужна ли ему госпитализация или он будет проходить лечение амбулаторно», — рассказал источник агентства в центральной районной больнице, добавив, что двух раненых отправили бортом санавиации в Красноярск, а еще пятеро находятся на амбулаторном лечении.