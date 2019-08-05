Жителей деревни Каменка в Сибири эвакуируют из-за ЧП на складе с боеприпасами

Два человека пострадали в результате серии взрывов на складе с боеприпасами в Красноярском крае.

Как передает «Интерфакс», склад с боеприпасами загорелся в деревне Каменка на территории Ачинского района в понедельник, 5 августа.

Отмечается, что в связи с произошедшим проводится эвакуация жителей деревни, а также еще трех населенных пунктов, которые находятся ближе всего к территории возгорания.

По информации очевидцев в соцсетях, за несколько километров от пожара слышны взрывы.

В настоящее время на месте происшествия работают экстренные службы. Пока известно о двух пострадавших, которые были доставлены Ачинскую межрайонную больницу №1 с осколочными ранениями.

«Слышны взрывы снарядов в районе войсковой части 74008. Просьба жителей города Ачинска сохранять спокойствие и исключить поездки в сторону указанного населенного пункта», — говорится в сообщении администрации Ачинска.