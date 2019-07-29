В Челябинске сторож детсада порезал пьяному мужчине руку бензопилой

В Челябинске сторож детского сада порезал бензопилой руку отцу, который в пьяном виде пришел забрать ребенка в выходной день.

Как сообщает «‎Интерфакс», 28 июля патруль вневедомственной охраны заметил на улице мужчину с кровоточащими рваными ранами руки. Тот заявил, что его ранил бензопилой сторож детского сада.

В ходе разбирательства выяснилось, что 58-летний сторож таким образом решил прогнать агрессивного мужчину с территории детсада. Пьяный молодой человек пришел в воскресенье и потребовал отдать ему ребенка. Объяснения о том, что в выходной день учреждение не работает, он не слушал и вел себя агрессивно.

Раненого мужчину доставили в больницу, а охранника передали полиции. Решается вопрос о возбуждении дела.