В Приморье после смерти пациента реабилитационного центра возбудили уголовное дело

Во Владивостоке возбудили уголовное дело после смерти мужчины в реабилитационном центре для алкоголиков.

Как сообщается на сайте управления Следственного комитета по Приморскому краю, дело возбудили по пункту «в» части 2 статьи 238 УК (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни, повлекшее по неосторожности смерть человека).

Сообщается, что в апреле в центр социальной реабилитационной помощи «Расцвет» обратился 31-летний гражданин РФ, который попросил помочь ему избавиться от алкогольной зависимости и был помещен в учреждение. Через несколько дней он скончался.

Следствие установило, что у центра не было лицензии на медицинскую деятельность. «В настоящее время по месту нахождения центра проведены обыски, допрошены пребывающие в нем лица. Расследование уголовного дела продолжается», — говорится в сообщении СК.

Ранее Sobesednik.ru писал о том, что в Омской области против сотрудников реабилитационного центра для наркоманов и алкоголиков возбудили дело о незаконном лишении пациентов свободы.