Число погибших при пожаре в детском лагере в Хабаровском крае выросло до трех

Число детей, погибших при пожаре в палаточном лагере в Хабаровском крае, увеличилось до трех.

Об этом сообщила пресс-секретарь регионального правительства Надежда Томченко, передает «РИА Новости».

«Две девочки скончались. Травмы, несовместимые с жизнью. В реанимации остался один мальчик. За его жизнь борются врачи. Ситуация очень тяжелая», – рассказала Томченко.

Уточняется, что ребенок, находящийст в коме, во время пожара помогал спасать других детей.

По данным Минздрава на текущий момент, при пожаре пострадали пятеро взрослых и семеро несовершеннолетних. Двое детей с отравлением продуктами горения находятся в больнице Комсомольска-на-Амуре, один ребенок с поверхностным ожогом и купированной психоэмоциональной травмой выписан. Один ребенок погиб на месте трагедии, двое скончались в больнице, один остается в реанимации.

Пожар в палаточном городке на территории горнолыжного комплекса в Солнечном муниципальном районе произошел в ночь на 23 июля. По данным МЧС, из 26 палаток сгорели 20. В лагере находилось 189 детей. Общая площадь возгорания составила 2,4 тысячи квадратных метров. Возбуждены уголовные дела по двум статьям — «Причинение смерти по неосторожности» и «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности».