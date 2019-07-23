Двое детей погибли при пожаре в детском палаточном лагере в Хабаровском крае

Две девочки скончались от ожогов, полученных при возгорании на турбазе под Хабаровском, еще трое детей остаются в больнице.

Как передает «Интерфакс», пожар в детском палаточном городке, расположенном на территории горнолыжного комплекса «Холдоми», произошел в ночь на 23 июля по местному времени. К прибытию первых пожарных подразделений 20 из 26 палаток уже сгорели.

Отмечается, что всего в лагере находились 189 детей. К настоящему моменту от ожогов умерли две девочки, еще трое детей остаются в больнице, состояние двоих из них оценивают как тяжелое.

Ранее выяснилось, что палаточный лагерь на территории туркомплекса установили стихийно.

Следственный комитет уже возбудил уголовное дело по факту инцидента.