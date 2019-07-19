Причиной аварии в Мытищах мог стать несвоевременный ремонт

Секретарь Совета безопасности Николай Патрушев назвал причиной аварии в Мытищах устаревшее оборудование.

Об этом он сообщил на совещании в Санкт-Петербурге. «Несвоевременный ремонт и отсутствие модернизации технического оборудования часто являются причиной возникновения различных аварий и чрезвычайных ситуаций. Недавняя авария с прорывом газопровода в подмосковных Мытищах на ТЭЦ "Северная" тому яркий пример», — цитирует «РИА Новости» слова Патрушева.

ЧП на газопроводе рядом с ТЭЦ-27 в Мытищах произошло 11 июля. Пожар тушили несколько часов, было перекрыто Осташковское шоссе. В результате аварии один человек погиб, 13 пострадали. Cейчас газоснабжение ТЭЦ-27 полностью восстановлено.