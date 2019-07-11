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Пожар на ТЭЦ-27 "Северная" в Мытищах 11 июля: фото

Происшествия
14:55, 11 июля 2019

// фото: Сергей Ведяшкин / Агентство городских новостей "Москва"
// фото: Сергей Ведяшкин / Агентство городских новостей "Москва"

11 июля в Мытищах Московской области на ТЭЦ-27 «Северная» произошел пожар, пострадали 13 человек.

Согласно последним сообщениям, один из пострадавших скончался.

По предварительным данным, причиной пожара, который охватил 800 квадратных метров и перекинулся на административное здание, могло стать возгорание цистерны с маслом.

Сообщается, что происшествие привело к аварийному отключению одного из энергоблоков. Было перекрыто движение по Осташковскому шоссе в сторону области и затруднено движение по Волковскому и Ярославскому шоссе и по Олимпийскому проспекту в Мытищах.

// фото: Денис Воронин / Агентство городских новостей "Москва"
// фото: Сергей Ведяшкин / Агентство городских новостей "Москва"

К ликвидации огня привлечены два пожарных вертолета и два поезда.

// фото: Кирилл Зыков / Агентство городских новостей "Москва"

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Теги: Пожар на ТЭЦ в Мытищах

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Колумнисты
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Баканов
Константин

обозреватель

Украинские и грузинские артисты срываются на эмоции и говорят о российской политике искренне, теряя при этом львиную долю аудитории и денег. И никакой госдеп им это не компенсирует

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Радзиховский
Леонид

публицист

«Единая Россия» похожа на позднюю КПСС, когда у них вообще не было никакой идеологии – это были просто чиновники, собранные воедино. Думаю, партию сдадут: отмыть ее бренд невозможно

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Быков
Дмитрий

писатель, журналист

Любой житель России почувствует себя оскорбленным словами Габунии – не потому, что любит Путина, а потому, что любит родной язык и не терпит, когда на нем произносятся мерзости


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