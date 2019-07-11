Пожар на ТЭЦ-27 "Северная" в Мытищах 11 июля: фото

11 июля в Мытищах Московской области на ТЭЦ-27 «Северная» произошел пожар, пострадали 13 человек.

Согласно последним сообщениям, один из пострадавших скончался.

По предварительным данным, причиной пожара, который охватил 800 квадратных метров и перекинулся на административное здание, могло стать возгорание цистерны с маслом.

Сообщается, что происшествие привело к аварийному отключению одного из энергоблоков. Было перекрыто движение по Осташковскому шоссе в сторону области и затруднено движение по Волковскому и Ярославскому шоссе и по Олимпийскому проспекту в Мытищах.

// фото: Денис Воронин / Агентство городских новостей "Москва"

// фото: Сергей Ведяшкин / Агентство городских новостей "Москва"

К ликвидации огня привлечены два пожарных вертолета и два поезда.