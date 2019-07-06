Таксист из Подмосковье признался полиции в грабеже с отравлением

Московская полиция задержала 58-летнего таксиста, подозреваемого в грабеже с отравлением.

Об этом сообщается на сайте МВД. Уточняется, что проживающий в Подмосковье житель Армении сал пришел в полицию «после разъяснительной работы с родственниками». Против него возбуждено уголовное дело по статье «Разбой».

Об инцденте полиции ранее рассказал пассажир такси. По словам мужчины, 2 июня он вызвал такси от ресторана на Пятницкой улице. Таксист предложил ему бутылку воды, после чего пассажир почувствовал себя плохо и вышел из машины. Таксист уехал, а утром мужчина обнаружил, что у него украли карту и списали с нее 16 тысяч.