Неизвестный напал на КПП в Чечне и зарезал полицейского

В понедельник, 1 июля, в Чечне на контрольно-пропускном пункте неизвестный напал с ножом на полицейского.

Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на источник. Собеседник агентства рассказал, что нападавший подошел к полицейскому и ударил его ножом. Пострадавший скончался по дороге в госпиталь, нападавшего ликвидировали.

В региональному управлении МВД частично опровергли информацию. Там уточнили, что инцидент произошел на КПП в Ачхой-Мартановском районе республики, а сотрудник погиб в результате взрыва гранаты.