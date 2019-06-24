Прокуратура проводит проверку по факту путаницы с телами трех покойниц в Апатитах

Прокуратура Мурманской области начала проверку Апатитско-Кировской центральной городской больницы, где при выдаче тел перепутали троих усопших жительниц Апатит.

Проверка на соблюдение законодательства в деятельности медучреждения началась после жалоб родственников скончавшихся, передает «Интерфакс». Инцидентом также занимается региональное управление Следственного комитета РФ.

Как пишут местные СМИ, ошибку выявили, когда в морг приехали родственники одной из умершей. Двух других женщин уже успели похоронить в чужих могилах.