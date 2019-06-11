Житель Томской области украл дорогу и вернул ее обратно из-за розыска

30-летний житель Томской области похитил дорожное покрытие с трассы Катайга — Степановка.

Об этом сообщает управление МВД по Томской области. Уточняется, что мужчина похитил дорожное покрытие 28 мая: он погрузил в «КамАЗ» 52 железобетонные плиты, которыми была выложена дорога, и отвез их на промплощадку.

На следующий день, узнав, что его разыскивает полиция, похититель вернул 35 плит обратно и уложил их на дорожное полотно. Полицейские изъяли остальные плиты.

На мужчину заведено уголовное дело, сообщается, что он уже полностью возместил ущерб.