Мальчики 2015 и 2017 годов рождения погибли в пожаре в частном доме в деревне Аксеново Раменского городского округа.

Как передает агентство городских новостей «Москва», возгорание, унесшее жизни двоих детей, произошло в одном из частных домов в Раменском городском округе в воскресенье, 9 июня.

Отмечается, что на место происшествия незамедлительно выехала группа следователей и криминалистов для установления обстоятельств возникновения огня.

В настоящее время СК решает вопрос о возбуждении уголовного дела по факту гибели мальчиков 2015 и 2017 годов рождения.