Два туристических автобуса столкнулись в Лазаревском районе Сочи в воскресенье, 9 июня.

Как передает ТАСС, 11 человек, среди которых несовершеннолетний, получили травмы разной степени тяжести в результате столкновения двух туристических автобусов в Краснодарском крае.

По данным полиции, причиной аварии стало то, что один из автобусов не уступил дорогу другому.

В настоящее время на место ДТП направлены 15 экипажей скорой помощи. Сотрудники правоохранительных органов регулируют движение на данном участке трассы.