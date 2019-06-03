Книжный фестиваль «Красная площадь» в центре Москвы снова открылся после эвакуации посетителей.

Ранее Sobesednik.ru писал, что из-за полученного правоохранителями сообщения о минировании в Москве эвакуируют ГУМ и Красную площадь.

Позднее, как передает РИА «Новости», эвакуацию подтвердили, однако ее причиной назвали плановые учения.

«Действительно, была эвакуация, но какая-то плановая. Мы на улице были минут 20. Площадь открыта, фестиваль работает, люди ходят, покупают книги, ни одно мероприятие не отменилось. Сейчас идет концерт памяти Андрея Дементьева. Людей выводили только из ГУМа», — рассказали в пресс-службе книжного фестиваля, который проходит на Красной площади.

В агентстве городских новостей «Москва» также сообщают, что ни МВД, ни МЧС не получали никаких сообщений о заложенных взрывных устройствах.

По данным корреспондента газеты «Коммерсант», в настоящее время вновь открыты два входа на Красную площадь — со стороны улицы Ильинка и со стороны Воскресенских ворот. Однако вход со стороны Никольской после эвакуации так и остался закрытым.