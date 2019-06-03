В понедельник, 3 июня, в экстренные службы Москвы поступило сообщение о заложенном в ГУМе взрывном устройстве.

Как передает «Коммерсантъ», в настоящее время правоохранители проводят эвакуацию посетителей из ГУМа, а также, по словам одного из источников, с Красной площади.

Отмечается, что данные шаги предприняты в связи с поступившим в экстренные службы сообщением о заложенном взрывном устройстве.

По данным корреспондента издания, Красная площадь со стороны Никольской улицы работает только на выход. Сотрудники Росгвардии просят людей покинуть Никольскую, объявляя через мегафон: «Граждане, проходим за барьеры». Охранники рекомендуют обходить через Зарядье.

Напомним, 1 июня на Красной площади в Москве открылась традиционная книжная ярмарка.