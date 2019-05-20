Алина Загитова может получить штраф за езду без прав через два месяца

Управление ГИБДД по Удмуртии заявило о начале проверки видео, на котором фигуристка Алина Загитова едет за рулем.

«По факту обращения о видео с участием олимпийской чемпионки Алины Загитовой сотрудники Госавтоинспекции проводят проверку в рамках статьи 12.7 КоАП РФ ("Управление транспортным средством водителем, не имеющим права управления транспортным средством")», — цитирует ТАСС сообщение МВД республики.

Ролик, в котором Загитова едет по улицам столицы Удмуртии Ижевска, управляя автомобилем, был размещен в ее Instagram 1 мая. В тот момент фигуристке еще не было 17 лет; она отпраздновала день рождения 18 мая.

Среди обстоятельств, которые устанавливают сотрудники Госавтоинспекции, — место и время съемки. Загитовой может грозить штраф до 15 тысяч рублей, однако на проверку всех обстоятельств может уйти до двух месяцев, уточнили в ведомстве.