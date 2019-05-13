Следователи намерены разобраться в обстоятельствах удержания школьников в заложниках их одноклассником в гимназии в Казани.

Ранее Sobesednik.ru писал, что десятиклассник в казанской гимназии принес в класс муляж пистолета и попытался взять в заложники своих одноклассников и учительницу, однако был задержан.

Как сообщается на сайте СКР, в настоящее время по факту произошедшего возбуждено уголовное дело о незаконном лишении свободы.

Отмечается, что следователи намерены установить все обстоятельства случишегося в гимназии Казани, а также оценить «действия администрации школы, не обеспечившей безопасность в учебном учреждении».