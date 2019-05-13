Ученик десятого класса казанской гимназии с муляжом пистолета попытался взять в заложники педагога и одноклассников.

Как передает «Интерфакс», инцидент произошел днем в понедельник, 13 мая, в гимназии в городе Казань. Уточняется, что десятиклассник ворвался в класс с муляжом пистолета и попытался взять в заложники весь свой класс и учительницу.

В настоящее время подросток задержан приехавшими на вызов полицейскими. По данным источников агентства, никто из захваченных школьником не пострадал.

«У нескольких детей испуг. Физических травм никто, включая самого нападавшего, не получил», — рассказали в экстренных службах города.