Самолет Boeing 737 скатился в реку при посадке в аэропорту города Джексонвилль в американском штате Флорида.

Как передает местная радиостанция WOKV со ссылкой на заявление мэра города Ленни Карри, в настоящее время судно остается на поверхности воды. На месте происшествия находятся пожарные и спасательные команды.

По информации CNN, на борту выехавшего за пределы взлетно-посадочной полосы Boeing 737 находились 136 пассажиров. При этом информации о жертвах в результате ЧП пока не поступало.

Отмечается, что лайнер летел с военно-морской базы США Гуантанамо на Кубе и заходил на посадку, после чего приводнился на реке Сент-Джонс.