Спасатели выясняют причины возгорания на третьем этаже торгового центра «Сильвер Молл» в Иркутске.

Как сообщается на сайте регионального управления МЧС, информация о пожаре в торговом центре на улице Сергеева в Иркутске поступила в 12:19 по местному времени (7:19 мск). Прибывшие на место пожарные увидели шедший из-под кровли здания дым, после чего из ТЦ эвакуировали порядка двух тысяч человек.

По информации «Байкал 24», возгорание произошло на третьем этаже торгового центра возле ресторана «Антрекот». При этом точная его причина пока выясняется.

В настоящее время горение удалось ликвидировать, пострадавших в результате инцидента нет.

Напомним, 25 марта 2018 года крупный пожар произошел в торговом центре «Зимняя вишня» в Кемерове. Тогда трагедия унесла жизни 60 человек, в том числе 37 детей, а по стране пронеслась волна проверок пожарной безопасности.