Четыре суда Москвы эвакуировали из-за сообщения об угрозе взрыва

В столице эвакуировали Московский городской суд, а также Гагаринский, Преображенский и Коптевский районные суды.

Неизвестные сообщили об угрозе взрыва в четырех судах Москвы. Здания эвакуировали в целях безопасности. Как уточняет агентство «Москва», из Гагаринского суда вывели около 100 человек, из Коптевского – примерно 60.

Пресс-секретарь суда Ульяна Солопова рассказала, что информацию о бомбе они получили по электронной почте.

Сообщения о бомбах проверяются.

Волна ложных сообщений о бомбах снова захлестнула российские города в феврале. Подобная ситуация сложилась в 2017 году, когда по всей стране эвакуировали более двух миллионов человек из разных объектов после анонимных сообщений об угрозе взрыва.