Полиция в Москве задержала женщину, уличенную в вооруженном нападении на мужа

Столичные правоохранительные органы возбудили уголовное дело после семейного скандала, переросшего в поножовщину.

Как сообщает агентство «Москва» со ссылкой на источник в правоохранительных органах, инцидент произошел 18 февраля в Зеленограде.

В полицию поступило сообщение, что в больницу был доставлен мужчина с проникающей колото-резанной раной живота и краевым ранением левой доли печени.

«Днем 18 февраля по адресу Зеленоград, корпус 1420 задержана женщина 1983 года рождения, которая изобличена в том, что нанесла мужу ранения в ссоре ножом», — заявили в полиции, добавив, что в отношении задержанной возбуждено уголовное дело по статье 111 УК РФ.