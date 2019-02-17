Полиция ищет похитителя автомобиля Toyota на западе Москвы

Столичные правоохранители расследуют обстоятельства угона дорогостоящей иномарки на западе города.

Как сообщает агентство «Москва» со ссылкой на источник в пресс-службе Главного управления МВД России по городу, инцидент произошел в районе Тропарево-Никулино 15 февраля.

«Поступило сообщение о краже автомобиля по адресу: ул. Никулинская, дом 11. Прибывшими на место сотрудниками полиции установлено, что в период с 20:30 14 февраля до 8:00 15 февраля по указанному адресу неизвестный совершил кражу принадлежащего ему автомобиля Toyota Land Cruiser», — сказано в сообщении полицейских.

Ущерб от действий злоумышленника составил 3 300 тысяч рублей. Возбуждено уголовное дело о краже в особо крупном размере.