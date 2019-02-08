Столичная полиция расследует ограбление салона связи на ₽1,6 млн

Правоохранители выясняют обстоятельства крупного ограбления салона сотовой связи на востоке Москвы.

Как сообщает агентство «Москва» со ссылкой на источник в пресс-службе ГУ МВД России по городу, инцидент произошел в ночь на 6 феврале в районе Богородское.

«Сотрудники полиции прибыли на место и выяснили, что трое неизвестных отжали входную дверь, проникли в салон и похитили сотовые телефоны, после чего скрылись», — сказано в сообщении.

Общий ущерб от действий воров превысил полтора миллиона рублей. В настоящее время полиция занимается выяснением личностей злоумышленников.