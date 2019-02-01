Огромный навес здания Гидропроекта рухнул под весом снега: видео

Если вы бывали в Москве на пересечении Волоколамского и Ленинградского шоссе, то наверняка обращали внимание на здание НИИ «Гидропроект». Небоскреб возвышается над близстоящими домами и дорожной развязкой, а на уровне первого этажа далеко выдается вперед большой навес над входом в здание с заметной надписью «ГИДРОПРОЕКТ».

Так выглядело здание в 2009 году

// фото: Andreykor / Wikimedia

В ночь на 1 февраля гигантский козырек над входом в здание по адресу Волоколамское шоссе, 2 в районе Сокол САО Москвы обрушился. По счастливой случайности, при этом никто не пострадал, так как авария случилась в поздний час.

Новостные агентства публикуют видео с места происшествия и кадры разбора завалов. Выглядит похоже на видеографику из фильма-катастрофы:

Снег, скопившийся на козырьке, превратился в наледь и отяжелел.

Официально сообщается, что катастрофа случилась уже «в ходе предупредительных уборочных и ремонтно-восстановительных работ»:

Отметим, менее месяца назад в этом же районе произошло еще одно ЧП: 10 января грунтовые воды затопили Тушинский тоннель, что привело к затруднениям в движении транспорта.