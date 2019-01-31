Девять кинотеатров, три ТЦ и вуз "заминировали" в Москве

В четверг, 31 января, анонимы сообщили об угрозе взрыва более десяти объектов в Москве.

Как сообщает ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах, в четверг начали поступать анонимные массовые сообщения об угрозах взрыва в торговых центрах и образовательных учреждениях.

«На данный момент проверяются более 10 объектов, в основном торговые центры», — сказал источник.

По его словам, правоохранители проверяют торговые центры «Ереван Плаза», «Европарк» и «Рио», сеть кинотеатров «Синема стар», а также Российский технологический университет (РТУ МИРЭА).

Источник в экстренных службах рассказал РИА «Новости», что звонки о минировании девяти кинотеатров сети «Синема стар» поступили с территории Украины.

Проводится ли эвакуация в проверяемых объектах, не уточняется.