Полиция не нашла бомб в "заминированных" зданиях Владивостока

В среду, 23 января, несколько ТЦ, школ и администрацию Приморья во Владивостоке эвакуировали из-за угрозы взрыва.

Об этом сообщает РИА «Новости». По данным агентства, на электронные адреса социальных учреждений и ведомств края поступили письма, в которых было сказано, что в здании находится бомба. Полиция полагает, что письма могли быть отправлены из хулиганских побуждений, так как никакие требования анонимами не выдвигались.

«В полицию поступили сообщения о якобы существующей угрозе для ряда объектов во Владивостоке. Информация была проверена, подтверждения не нашла. В настоящее время принимаются меры по установлению лица, совершившего заведомо ложное сообщение», — рассказали агентству в УМВД РФ по Приморскому краю.

Там также добавили, что в данный момент решается вопрос о возбуждении уголовного дела.