Кальянщика Дориана ищут после пропажи PlayStation и ₽41 тысячи из бара в Москве

Столичная полиция ищет подозреваемого в краже имущества бара в центре города на сто тысяч рублей.

Как передает агентство «Москва» со ссылкой на источник в правоохранительных органах, инцидент произошел 20 января в баре в Таганском районе столицы.

«Заявители сообщили, что обнаружили пропажу двух игровых приставок Sony PlayStation 4 и 41,4 тысячи рублей из кассы бара», — сообщили в полиции.

Подозреваемым в совершении преступления является мужчина по имени Дориан, работающий в заведении кальянщиком. Приставки и деньги пропали после его ухода из бара. Полиция проводит проверку по факту случившегося.